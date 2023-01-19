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Уведомления Госуслуг и оплата штрафов ГИБДД теперь доступны ВКонтакте

19 января 2023 09:49
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Уведомления Госуслуг и оплата штрафов ГИБДД теперь доступны ВКонтакте

Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть ВКонтакте и VK Мессенджер. Оповещения будут приходить с Госуслуг.

Ещё одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Платёжная информация загрузится автоматически.

Изучить само постановление о штрафе и посмотреть фото нарушения можно в личном кабинете Госуслуг.

Как настроить оповещения:
1. В профиле Госуслуг зайти в раздел «Связанные аккаунты» (https://lk.gosuslugi.ru/settings/linked-accounts). Учётная запись на портале должна быть подтверждённой 
2. Напротив значка ВКонтакте нажать «Подключить» или отсканировать код. Система автоматически перенаправит вас на страницу соцсети  
3. Разрешить ВКонтакте отправлять уведомления от официальной страницы Госуслуг
 (https://vk.com/gosuslugi)4. Подтверждение о подключении придет push-уведомлением от Госуслуг или от официального сообщества Госуслуг ВКонтакте

Проверить подключение можно в разделе «Связанные аккаунты» Госуслуг — в нём отобразится аккаунт соцсети, который вы подключили. Здесь же эти оповещения можно отключить.
 

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