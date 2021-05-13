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Утверждён новый руководящий состав российского общества «Знание»

13 мая 2021 12:57
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Утверждён новый руководящий состав российского общества «Знание»

Вчера, 12 мая, в Москве состоялся III съезд российского общества «Знание», на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решением съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.  

Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Генеральным директором общества стал основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России» Максим Древаль. Напомним, что именно с подачи Максима Древаля, вопрос об активизации деятельности общества «Знание» на современной технологической базе был одобрен Президентом РФ Владимиром Путиным. Так 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» была предложена идея создания современной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции. В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Напомним, российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года. Организация осуществляет просветительскую работу в регионах, занимается формированием интеллектуального контента, организацией и проведением бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества действуют в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе в Самарской области. Владимир Богатырёв, ректор Самарского университета им.Королёва: «Работа общества «Знание» в Самарской области в последние несколько лет благодаря инициативе преподавателей Самарского университета им. Королёва наполнилась новым содержанием, появились качественные проекты, направленные по популяризацию науки. Мы видим запрос общества на содержательный и интеллектуальный контент и готовы этот контент обеспечивать в виде публичных лекций и просветительских проектов». Председателем регионального отделения общества является сотрудник Самарского университета им.Королёва, профессор, доктор философских наук Илья Дёмин

Информация о деятельности и проектах самарского регионального отделения российского общества «Знание» представлена на официальном сайте: https://www.znanierussia.ru/63/events/Pages/default.aspx.

Теги: общество Знание

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