«Успешная семья Приволжья – 2023»: семья Ронжиных из Хворостянки стала лучшей в номинации «Моя семья – мое богатство» 

80

8 июля 2023 года, в День семьи, любви и верности, в Чебоксарах состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного конкурса «Успешная семья Приволжья» – ярких, креативных, талантливых, спортивных, дружных, а самое главное – счастливых семей.

Первое место в конкурсе заняла семья Камашевых из Татарстана, второе место – семья Алауховых – Гаврюшиных из Пензенской области, третье место присуждено семье Фархутдиновых из Башкортостана. Семья Ронжиных из Хворостянки Самарской области стала лучшей в номинации «Моя семья – мое богатство».

Семья Ронжина Романа Станиславовича и Альбины Анатольевны была признана победителем регионального этапа конкурса Самарской области. Супруги Ронжины – уроженцы г. Куйбышева, многодетные родители воспитали и продолжают воспитывать 4 родных детей и 7 приемных.

От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова к конкурсантам с приветственным словом обратился заместитель полпреда ПФО Олег Машковцев: «Очень здорово отмечать этот праздник с успешными семьями Приволжья. Вы действительно все очень и очень успешны. Спасибо вам за те эмоции, которые вы подарили всем, кто увидел вас в конкурсные дни. Уверен, дни, проведённые на гостеприимной Чувашской земле, станут знаменательной страницей в истории вашей семьи. Отмечу, что в отборочных мероприятиях конкурса на территории округа в этом году приняло участие более 10 тысяч человек, почти полторы тысячи семей! И мне отрадно, что в нашем Приволжском федеральном округе чтут семейные традиции и ценности».

В ходе конкурса участники рассказывали о своих семьях, регионе и показывали творческие и интеллектуальные способности. За два дня конкурса многие подружились и нашли новых друзей.

Любовь, забота, верность, мудрость и взаимопонимание, – рецепт успешной семьи, по мнению участников окружного конкурса «Успешная семья Приволжья – 2023».

Всем участникам конкурса вручены денежные призы, сувениры и сладкие подарки.

Фото: департамент информационной политики СО