Успейте зарегистрироваться на первый форум Минцифры по кибербезу

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Главное событие осени в области информационной безопасности — форум «Кибертех—2024» — пройдёт в Москве 7-8 октября. Мы впервые проводим форум по кибербезу и обещаем, что будет интересно!



Обсудим с гостями

как развивать кибербез в национальном масштабе

зачем применять ИИ в информационной безопасности и как сделать ИИ безопасным

что делать, чтобы данные не утекали, а инфраструктура была устойчивой к кибератакам

какие изменения ждут российскую отрасль ИБ в ближайшем будущем

Что ещё ждёт участников

масштабная выставка, на которой будут представлены новейшие разработки в сфере ИБ от более чем 20 ключевых компаний отрасли

стратсессия по защите региональных информационных систем

открытый лекторий-практикум, где будут обсуждаться кейсы применения ИБ в реальной жизни

Когда: 7-8 октября

Где: г. Москва, Раменский бульвар, д.1. Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», кластер «Ломоносов»



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