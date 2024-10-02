Успейте зарегистрироваться на первый форум Минцифры по кибербезу

Главное событие осени в области информационной безопасности — форум «Кибертех—2024» — пройдёт в Москве 7-8 октября. Мы впервые проводим форум по кибербезу и обещаем, что будет интересно!
Обсудим с гостями
- как развивать кибербез в национальном масштабе
- зачем применять ИИ в информационной безопасности и как сделать ИИ безопасным
- что делать, чтобы данные не утекали, а инфраструктура была устойчивой к кибератакам
- какие изменения ждут российскую отрасль ИБ в ближайшем будущем
Что ещё ждёт участников
- масштабная выставка, на которой будут представлены новейшие разработки в сфере ИБ от более чем 20 ключевых компаний отрасли
- стратсессия по защите региональных информационных систем
- открытый лекторий-практикум, где будут обсуждаться кейсы применения ИБ в реальной жизни
Когда: 7-8 октября
Где: г. Москва, Раменский бульвар, д.1. Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», кластер «Ломоносов»
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