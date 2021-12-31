182

Услуга поздравления Деда Мороза выросла в цене в среднем по стране за четыре года на 70%, до 1755 рублей, передает ТАСС. Однако в рейтинге городов-миллионников самарские Деды Морозы занимают последние место. Минимальный индекс среди городов-миллионников — в Самаре, в среднем поздравление в этом городе стоит 1466 рублей, отмечается в материале.

Самый высокий «индекс Деда Мороза» среди городов-миллионников — в Москве, он составляет 2,2 тыс. рублей. В топ городов с самым высоким индексом вошли также Санкт-Петербург (1902 рубля), Ростов-на-Дону (1835 рублей), Нижний Новгород (1825 рублей) и Екатеринбург (1750 рублей).

Несмотря на колебание индекса по регионам, расходы на поздравления от Деда Мороза составляют одинаковую долю по всей стране — 3% от средних ежемесячных трат жителя города, отмечают эксперты.

В Москве самое дорогое поздравление, попавшее в выборку, составляет 15 тысяч рублей. В него входит развлекательная программа с Дедом Морозом и одним из героев фильма «Трансформеры» на выбор: Оптимус Праймом, Бамблби, Мегатроном и Сентинейлом.

Другая необычная и дорогостоящая услуга в Москве и регионах — поздравление через окно с участием промышленного альпиниста. Такое поздравление обойдется в 3-6 тысяч рублей.

По данным сервиса «Авито», ценник на поздравление Деда Мороза в Самаре колеблется от 500 до 4 тыс рублей, пишет Обозрение.

ФОТО: Pixabay.com