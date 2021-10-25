Ушла из жизни журналист газеты «Волжские Вести» Нина Суглоб

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24 октября ушла из жизни журналист газеты «Волжские Вести», председатель Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» Нина Суглоб, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Нина Ивановна была известным журналистом, общественником, заслуженным деятелем СМИ Самарской области.



Не считаясь со своим личным временем, на протяжении долгих лет, Нина Ивановна принимала активное участие в жизни Сызранской полиции. Под её руководством, на посту председателя Общественного совета, были реализованы сотни ярких проектов, направленных на укрепление взаимодействия населения города и общественности с сотрудниками полиции.



Плодотворную общественную деятельность Нины Ивановны, её инициативное участие в проектах правоохранительной направленности неоднократно отмечало и руководство Главного Управления МВД России по Самарской области. Возглавляемый Н.И. Суглоб Общественный совет при МУ МВД России «Сызранское» в 2020 году занял II место в региональном конкурсе «Лучший Общественный совет» среди Общественных советов при органах внутренних дел Самарской области.



Кроме того, Нина Суглоб, являясь журналистом газеты «Волжские Вести», всегда стремилась, чтобы свежий материал появился на страницах родного издания. О том, как работают сызранские правоохранители, горожане узнавали именно благодаря Нине Ивановне.

Фото: ГУ МВД СО

