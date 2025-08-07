Ушла из жизни Ольга Стась, которая стояла у истоков создания самарской киностудии «Волга-фильм»

99

7 августа 2025 года на 82-м году не стало Ольги Алексеевны Стась. Талантливый организатор, добрый и душевный человек. Она стояла у истоков создания самарской киностудии «Волга-фильм» и с 1990 по 2024 год являлась её директором. За это время студия сняла около 200 документальных фильмов. 32 фильма участвовали в международных и всероссийских кинофестивалях и удостоены наград и дипломов. Она была членом правления самарского отделения СК РФ.



Особой страницей её биографии стал Международный фестиваль «Кино-детям», которым она бессменно руководила на протяжении 28 лет. Этот проект стал важнейшей культурной инициативой региона, открывшей для юных зрителей мир настоящего киноискусства.

Её талант и преданность делу вдохновляли многих. В такие моменты особенно важно помнить о её достижениях и влиянии, которое она оказала на мир кино. Соболезнования всем, кто знал и любил её. Пусть светлая память об Ольге Алексеевне будет всегда с нами, сообщает пресс-служба минкульта СО.



Прощание состоится 8 августа 2025 года.