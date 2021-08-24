Ушел из жизни бывший начальник Похвистневского РОВД Самарской области

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24.08.2021 года ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Министерства внутренних дел, полковник милиции в отставке Пётр Никитович Шлыков.

Родился Пётр Никитович 01 августа 1925 года в селе Васильевка, Петровского (ныне Борского) района Куйбышевской (ныне Самарской) области в крестьянской семье четвёртым ребёнком.

Фронтовой путь Петр Никитович начал в январе 1943 года - семнадцатилетним юношей был направлен в военно-пехотное училище.

Пётр Никитович Шлыков 26 лет отдал службе в органах внутренних дел.

С 1949 по 1975 год полковник милиции в отставке прошел трудовой путь от оперуполномоченного БХСС до начальника Похвистневского РОВД.

Вся жизнь Петра Никитовича – это целая эпоха, по которой он шел с привычной офицерской выправкой, делясь со своим неоценимым опытом и знаниями с целыми поколениями сотрудников МВД. Его отношение к порученному делу, способность грамотно решать задачи и отстаивать интересы подчинённых – это пример для молодого поколения сотрудников органов внутренних дел.

Светлая память о Петре Никитовиче Шлыкове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Прощание с телом покойного пройдет 25 августа в 12:00 час. по адресу: г. Похвистнево, ул. Революционная, д. 153., кв. 17. О времени и месте захоронения будет сообщено дополнительно.

Руководство регионального главка, сотрудники и ветераны органов внутренних дел региона выражают соболезнования родным и близким покойного.