Уроженка Самары и участница шоу «Вызов» на ТНТ выступит на IX Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

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Владислава Храменкова и другие участники команды «умников» окажутся в своей привычной научной среде.

В каждом выпуске проекта «Вызов», который идет по субботам в эфире телеканала ТНТ, молодые и талантливые ребята из команды «умников» оказываются в сложных и непривычных для себя условиях, преодолевая препятствия, проходя сложнейшие испытания и пытаясь объединить усилия со звездными участниками проекта. С 13 по 15 декабря «умникам» не придется бросать вызов: они окажутся в привычной для себя научной среде. Семеро из них станут участниками IX Конгресса «Инновационная практика: наука+бизнес». Организаторами мероприятия выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и негосударственный институт развития «Иннопрактика».

Наша землячка, 22-летняя Владислава Храменкова, выступит с докладом по теме: «Аграрная генетика как важный механизм устойчивости АПК». Владислава – биолог и совладелец стартапа, продвигающего научные исследования на рынок. Также Владислава разрабатывает экологичный ДНК тест для определения аллергенов в продуктах без использования животного происхождения. Призер международной конференции SCAMT.

Подробности и расписание предстоящего конгресса можно узнать на сайте https://scienceplusbusiness.ru/.