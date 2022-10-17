«Уроки тетушки Совы»: СОУНБ приглашает школьников на уроки занимательной географии и увлекательной этнографии

Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14 а, 2 этаж) приглашает школьников на уроки занимательной географии и увлекательной этнографии.
В программе занимательной географии:
Географическая мозаика (факты, загадки, стихи, геозадания);
Юный картограф: практические занятия по работе с географическими картами.
«Собери Россию» (деревянный пазл - отличная детская образовательная игра, которая познакомит с географией, а сам игровой момент превращает в увлекательное приключение); Города на Волге; Путешествие колобка.
- «Молочные реки, кисельные берега»: съедобная география – отгадай и раскрась. Вы когда-нибудь задумывались, откуда пошли пармезан, тильзитер и тульский пряник? Теперь будете знать.
- Дом для животных (животные материков): практическое занятие.
- Физкультурно-географическая разминка;
- «Уроки тетушки Совы»: просмотр мультфильмов из серии «Кругосветное путешествие»
- Немного о географии: тематическая выставка книг.
Путешествовать благодаря книгам, которые расскажут о далеких городах и странах, о людях и животных, что там обитают, очень интересно. Знание географии мира необходимы для расширения кругозора, общей эрудиции и культуры человека. Поэтому уже в начальной школе будет очень полезно прокачать IQ через увлекательные геосказки, геозагадкаи, георисунки и геозадания.
Еще более интересное путешествие можно совершить по своей родной стране. На уроках этнографии в игровой форме можно будет узнать традиции, обычаи и историю разных народов России.
Уроки проводятся в рамках подготовки к международным просветительским акциям - Большому этнографическому диктанту (3 – 7 ноября) и Географическому диктанту (30 октября).
Помимо занимательных уроков, юным читателям также будет интересно и полезно побывать в Самарской областной универсальной научной библиотеке, проникнуться ее атмосферой и миром, в котором правят книги.
Вход свободный. Продолжительность 1 – 1,5 ч. 6+
Записаться на уроки географии и этнографии можно по телефону: 335-66-35;
по почте: reshetova@libsmr.ru; sio@libsmr.ru (информационно-библиографический отдел СОУНБ).
Фото: СОУНБ