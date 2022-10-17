«Уроки тетушки Совы»: СОУНБ приглашает школьников на уроки занимательной географии и увлекательной этнографии

90

Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14 а, 2 этаж) приглашает школьников на уроки занимательной географии и увлекательной этнографии.

В программе занимательной географии:

Географическая мозаика (факты, загадки, стихи, геозадания);

Юный картограф: практические занятия по работе с географическими картами.

«Собери Россию» (деревянный пазл - отличная детская образовательная игра, которая познакомит с географией, а сам игровой момент превращает в увлекательное приключение); Города на Волге; Путешествие колобка.

- «Молочные реки, кисельные берега»: съедобная география – отгадай и раскрась. Вы когда-нибудь задумывались, откуда пошли пармезан, тильзитер и тульский пряник? Теперь будете знать.

- Дом для животных (животные материков): практическое занятие.

- Физкультурно-географическая разминка;

- «Уроки тетушки Совы»: просмотр мультфильмов из серии «Кругосветное путешествие»

- Немного о географии: тематическая выставка книг.

Путешествовать благодаря книгам, которые расскажут о далеких городах и странах, о людях и животных, что там обитают, очень интересно. Знание географии мира необходимы для расширения кругозора, общей эрудиции и культуры человека. Поэтому уже в начальной школе будет очень полезно прокачать IQ через увлекательные геосказки, геозагадкаи, георисунки и геозадания.

Еще более интересное путешествие можно совершить по своей родной стране. На уроках этнографии в игровой форме можно будет узнать традиции, обычаи и историю разных народов России.

Уроки проводятся в рамках подготовки к международным просветительским акциям - Большому этнографическому диктанту (3 – 7 ноября) и Географическому диктанту (30 октября).

Помимо занимательных уроков, юным читателям также будет интересно и полезно побывать в Самарской областной универсальной научной библиотеке, проникнуться ее атмосферой и миром, в котором правят книги.

Вход свободный. Продолжительность 1 – 1,5 ч. 6+

Записаться на уроки географии и этнографии можно по телефону: 335-66-35;

по почте: reshetova@libsmr.ru; sio@libsmr.ru (информационно-библиографический отдел СОУНБ).

Фото: СОУНБ