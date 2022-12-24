Управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» — Институт регионального развития объявляет конкурс на лучшую журналистскую работу

114

К участию приглашаются журналисты печатных и интернет-изданий, информационных агентств, радиоканалов, телеканалов и телестудий, блогеры и все желающие. Главным критерием отбора является умение писать просто о сложном, вникать в суть технологических проектов и доносить информацию о научных разработках в формате научно-популярной статьи.

Для участия необходимо 28 декабря 2022 года прийти в Strelka Hall по адресу Вилоновская, 30 и в режиме реального времени осветить «Power point party», мероприятие, проводимое молодежным движением «Инженерии будущего». Power point party — формат научной коммуникации, в ходе которого школьники и студенты за короткое время в неформальной обстановке доступно и интересно презентуют свое научное исследование широкой аудитории. Материалы, подготовленные на мероприятии, должны быть выполнены в виде текста для публикации в телеграм-канал. Работа должна быть подготовлена и сдана в текстовом формате сразу после окончания мероприятия.

Все участники конкурса будут отмечены памятными подарками, а авторы 3 лучших работ получат главный приз — трудоустройство в медиа дивизион управляющей компании лучшего и лидирующего по всем показателям научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» в Российской Федерации, среди 15 проектов Президента, для продвижения научных открытий, новых технологий и образовательных программ, которые с каждым днём приближают Россию к научно-технологическому суверенитету.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 27 декабря 2022 года (включительно), заполнив форму forms.yandex.ru/u/63a551233e9d08a66f5c97a9/

9 января 2023 года в телеграм-канале «ИНЖЕНЕРИЯ БУДУЩЕГО — создаем технологический движ» будут объявлены имена победителей конкурса на лучшую журналистскую работу.