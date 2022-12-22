Управление ЗАГС СО: приглашаем всех желающих зарегистрировать брак в «зеркальную» дату - 23.02.2023

60

23 февраля 2023 года во Дворце бракосочетания городского округа Самара (ул. Молодогвардейская, д. 238), Дворце бракосочетания городского округа Тольятти (ул. Революционная, д. 25) и в отделе ЗАГС муниципального района Волжский (Николаевский проспект, д. 2, мкр. Южный город) будет осуществляться государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке.



Приглашаем всех желающих зарегистрировать брак в «зеркальную» дату 2023 года.



Подать заявление можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде (https://www.gosuslugi.ru/10081/1) до 22 января 2023 года, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС СО.



Интерьеры залов торжественной регистрации органов ЗАГС представлены на сайте:

Дворец бракосочетания г.о. Самара

(/category/terra/samara/samaradvorec/)



Дворец бракосочетания г.о. Тольятти

(/category/terra/tlt/tltdvorec/)



отдел ЗАГС м.р. Волжский

(/category/terra/volzhskiy)

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС СО