Управление Росреестра СО проведет горячую линию по вопросам регистрации прав

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9 февраля 2023 года с 14.00 до 17.00 Управление Росреестра по Самарской области в рамках проведения всероссийской телефонной горячей линии Росреестра ответит на вопросы, связанные с государственной регистрацией прав и внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Звонки будет принимать Галина Николаевна Савонина, заместитель начальника отдела организации и контроля Управления Росреестра по Самарской области и направлять их специалистам в соответствии со спецификой вопроса.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 8 (846) 339-17-08, сообщает пресс-служба Росреестра СО.

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