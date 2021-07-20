Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для кадастровых инженеров

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21 июля с 9.30 до 10.30 Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию, в ходе которой начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Самарской области Павел Евгеньевич Найдовский ответит на вопросы кадастровых инженеров, связанные с новеллами федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», на следующие темы:

- разрешенное использование земельных участков;

- перераспределение земельных участков и земель;

- расширение перечня лиц, по заявлению которых осуществляется государственный кадастровый учет;

- особенности государственного кадастрового учета при уточнении границ;

- государственный кадастровый учет частей земельного участка

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