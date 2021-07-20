Я нашел ошибку
Главные новости:
21 июля в Куйбышевском районе из-за плановых работ будет ограничено холодное водоснабжение
21 июля в Куйбышевском районе из-за плановых работ будет ограничено холодное водоснабжение
На торги в Самарской области отправили магазин, гараж, солярий и инфракрасную кабину
На торги в Самарской области отправили магазин, гараж, солярий и инфракрасную кабину
СберБанк подключил карты «Мир» к Apple Pay
СберБанк подключил карты «Мир» к Apple Pay
Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для кадастровых инженеров
Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для кадастровых инженеров
В Самаре с 22 по 26 июля 2021 года снова перекроют улицу Авроры
В Самаре с 22 по 26 июля 2021 года снова перекроют улицу Авроры
Самарчанка хотела купить бассейн и лишилась денег
Самарчанка хотела купить бассейн и лишилась денег
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже золотых колец
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже золотых колец
Три участка теплосети в Новокуйбышевске проверены с помощью робота-диагноста
Три участка теплосети в Новокуйбышевске проверены с помощью робота-диагноста
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.35
0.18
EUR 87.61
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для кадастровых инженеров

20 июля 2021 10:51
53
Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для кадастровых инженеров

21 июля с 9.30 до 10.30 Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию, в ходе которой начальник отдела регистрации земельных участков Управления Росреестра по Самарской области Павел Евгеньевич Найдовский ответит на вопросы кадастровых инженеров, связанные с новеллами федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», на следующие темы:

 - разрешенное использование земельных участков;

- перераспределение земельных участков и земель;

- расширение перечня лиц, по заявлению которых осуществляется государственный кадастровый учет;

- особенности государственного кадастрового учета при уточнении границ; 

- государственный кадастровый учет частей земельного участка

Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.

   

Теги: кадастровые инженеры прямая линия росреестр

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новые арбитражные управляющие в Самарской области
14 июля 2021, 14:02
Новые арбитражные управляющие в Самарской области
За год обучение по Единой программе подготовки арбитражных управляющих проходит 2-3 группы в среднем по 15 человек.  Общество
682
Глава региона отметил, что после получения полного массива информации от коллег из федерального центра все обращения будут отработаны.
30 июня 2021, 19:51
Дмитрий Азаров поручил отработать обращения жителей региона к Президенту России в короткие сроки
Глава региона отметил, что после получения полного массива информации от коллег из федерального центра все обращения будут отработаны. Политика
904
Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию по вопросам недвижимости
10 июня 2021, 09:27
Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию по вопросам недвижимости
Смотрите прямой эфир, пишите, звоните и задавайте вопросы 11 июня в 15.00. Общество
536
В центре внимания
Строительная готовность двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой составила 15%
20 июля 2021  10:13
Строительная готовность двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой составила 15%
111
Участники заседания обсудили  промежуточные результаты работы по достижению национальных целей развития Российской Федерации и ключевых задачах на период до 2024 года.
19 июля 2021  22:15
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
879
Самарская область – в первой 30-ке регионов РФ по показателям вакцинации. Еженедельно медики проводят вакцинацию от коронавируса более 31 тысяче жителей.
19 июля 2021  22:04
Александр Фетисов провел заседание оперативного штаба СО
569
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
19 июля 2021  13:22
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
469
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
19 июля 2021  11:43
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
469
Весь список