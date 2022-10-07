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Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей в городах и районах региона.В Управлении Росреестра по Самарской области выстроена многоканальная система консультирования. Ежедневно проводятся очные консультации, за каждым структурным и территориальным отделом закреплен определенный день недели и часы приема. По телефонам заявители консультируются по вопросам, не требующим изучения и анализа документов. Кроме того, граждане направляют вопросы по электронной почте и через сайт Росреестра.

Информация о личном приеме, о номерах телефона и об адресе электронной почты размещена в региональном блоке сайта Росреестра. Сегодня заявители могут посоветоваться с экспертом Управления онлайн в офисах МФЦ. Все консультации бесплатные.

- Если к нам приходят ветераны Великой Отечественной войны, мы принимаем их сразу. Кроме того, Управление дополнительно проводит консультации для людей почтенного возраста, чаще всего они приурочены к Международному дню пожилых людей. Привлекая внимание старшего поколения к теме недвижимости, мы инициируем решение отложенных гражданами вопросов, а также помогаем пожилым людям обезопасить свою недвижимость от мошенников, - говорит помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Никитина.

В этом году консультации для пожилых людей пройдут 11 октября с 13.00 до 14.00.

Эксперты Управления ответят на вопросы об оформлении недвижимости, дадут рекомендации по конкретным жизненным ситуациям (для этого на прием необходимо принести документы), объяснят, для чего необходимо регистрировать недвижимость и как обезопасить её от мошенников.

Для записи на консультацию звоните по телефону отдела, в который удобно прийти.