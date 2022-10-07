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Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей

7 октября 2022 09:57
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Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей

Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей в городах и районах региона.В Управлении Росреестра по Самарской области выстроена многоканальная система консультирования. Ежедневно проводятся очные консультации, за каждым структурным и территориальным отделом закреплен определенный день недели и часы приема. По телефонам заявители консультируются по вопросам, не требующим изучения и анализа документов. Кроме того, граждане направляют вопросы по электронной почте и через сайт Росреестра.

Информация о личном приеме, о номерах телефона и об адресе электронной почты размещена в региональном блоке сайта Росреестра. Сегодня заявители могут посоветоваться с экспертом Управления онлайн в офисах МФЦ. Все консультации бесплатные.

- Если к нам приходят ветераны Великой Отечественной войны, мы принимаем их сразу. Кроме того, Управление дополнительно проводит консультации для людей почтенного возраста, чаще всего они приурочены к Международному дню пожилых людей. Привлекая внимание старшего поколения к теме недвижимости, мы инициируем решение отложенных гражданами вопросов, а также помогаем пожилым людям обезопасить свою недвижимость от мошенников, - говорит помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Никитина.

В этом году консультации для пожилых людей пройдут 11 октября с 13.00 до 14.00.

Эксперты Управления ответят на вопросы об оформлении недвижимости, дадут рекомендации по конкретным жизненным ситуациям (для этого на прием необходимо принести документы), объяснят, для чего необходимо регистрировать недвижимость и как обезопасить её от мошенников.

Для записи на консультацию звоните по телефону отдела, в который удобно прийти.

  • - Самара 8 (846) 339-17-07
  • - Тольятти 8 (848) 266-98-10. Телефон для консультаций в Тольятти 11 октября с 13.00 до 14.00 8 (848) 266-98-01
  • - Безенчукский, Приволжский, Хворостянский районы 8 (846) 339-37-12
  • - Богатовский район 8 (846) 339-37-14
  • - Большеглушицкий, Большечерниговский районы 8 (846) 339-37-17
  • - Борский, Алексеевский районы 8 (846) 339-37-18
  • - Жигулевск 8 (848) 622-39-65
  • - Кинель, Кинельский район 8 (846) 339-37-25
  • - Кошкинский район 8 (846) 339-37-28
  • - Красноярский, Елховский районы 8 (846) 339-37-29
  • - Нефтегорский район 8 (846) 339-37-33
  • - Новокуйбышевск 8 (846) 339-37-36
  • - Отрадный 8 (846) 613-30-29
  • - Кинель-Черкасский район 8 (846) 339-37-41
  • - Похвистнево, Похвистневский, Камышлинский, Клявлинский районы 8 (846) 339-37-44
  • - Сергиевский, Исаклинский, Челно-Вершинский, Шенталинский районы 8 (846) 339-37-46
  • - Сызрань, Сызранский район 8 (846) 339-37-48
  • - Чапаевский, Красноармейский, Пестравский районы 8 (846) 339-37-52
  • - Шигонский район, Октябрьск 8 (846) 339-37-37
Теги: Акценты В центре внимания

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