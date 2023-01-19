Управление Росгвардии по Самарской области вошло в тройку лучших в Приволжском округе

100

В Самаре подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2022 год на совещании под руководством начальника территориального Управления Росгвардии генерал-майора полиции Александра Эсауленко. Наряду с сотрудниками и военнослужащими Управления, в работе совещания приняли участие руководители федеральных и региональных структур региона, представители гражданского общества, журналисты.

Перед началом мероприятия его гости смогли осмотреть специальную экспозицию, в которой подразделения Управления Росгвардии рассказали о своей повседневной деятельности, продемонстрировали элементы экипировки и снаряжения.

Благодаря слаженной работе всех подчиненных подразделений самарское территориальное управление обеспечило безусловное выполнение всех поставленных задач и вошло в тройку лидеров Приволжского округа Росгвардии.

Сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области на регулярной основе оказывали содействие своим коллегам из ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, таможни и полиции при задержании преступников, пресечении различного рода правонарушений, проведении оперативных мероприятий и следственных действий по резонансным уголовным делам. В общей сложности бойцы специальных подразделений Управления приняли участие более чем в 1,3 тыс. специальных мероприятий. По подозрению в совершении преступлений было задержано более 180 человек.

Прошедший год стал годом начала специальной военной операции. С первых дней начала операции сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Самарской области активно принимают участие в денацификации и демилитаризации Украины, а также защите населения Донбасса и приграничных территорий Российской Федерации. В настоящее время за проявленные мужество и доблесть при выполнении служебно-боевых задач в рамках СВО к высоким государственным наградам представлено свыше 130 сотрудников и военнослужащих Управления.

Значительный вклад в укрепление правопорядка, имущественной безопасности и антитеррористической защищенности внесли подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе несения службы экипажи вневедомственной охраны более 10 тыс. раз выезжали по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты. Кроме того, осуществляя охрану общественного порядка, сотрудники УВО пресекли свыше 1,5 тыс. правонарушений. В ходе несения службы на маршрутах патрулирования выявлено 197 лиц, находящихся в розыске (135 – в местном и 62– в федеральном).

В 2022 году по заключенным договорам личный состав обеспечил надежную охрану порядка 21 тыс. объектов, квартир, мест проживания и хранения имущества граждан. Сумма денежных средств, перечисленных в федеральный бюджет, превысила 350 млн. рублей. Краж с охраняемых объектов не допущено.

В течение года подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области осуществляли контроль за более чем 71 тыс. граждан, около 400 частных охранных организаций и более 50 юридических лиц с особыми уставными задачами, в пользовании которых находится порядка 131 тыс. единиц гражданского оружия. Специалисты ЛРР рассмотрели более 53 тыс. заявлений, из них 98% поступили в электронном виде. Подразделениями лицензионно-разрешительной работы проведено более 70 тысяч проверок владельцев гражданского оружия. За несоблюдение требований действующего законодательства составлено более 3,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях, изъято более 2,2 тыс. единиц гражданского и служебного оружия. Аннулировано 280 разрешений на хранение и ношение оружия.

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко отметил особо отличившихся сотрудников и военнослужащих Управления. Им были вручены ведомственные награды и почетные знаки Губернатора Самарской области, очередные воинские звания.

- В прошлом году сотрудники и военнослужащие всех без исключения подразделений Управления провели поистине колоссальную работу. Но это не повод останавливаться на достигнутом. Необходимо наращивать темпы и предпринять максимум усилий для того, чтобы уверенно занимать лидирующие позиции по всем без исключения показателям. Для этого у нас есть все необходимые компетенции, - отметил, подводя итоги совещания, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.