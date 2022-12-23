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Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в праздничные дни
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Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в праздничные дни

23 декабря 2022 13:34
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Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в праздничные дни

Управление Росгвардии по Самарской области напоминает о том, что в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, с 1 по 8 января 2023 года установлены нерабочие праздничные дни. В этот период прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности будет осуществляться 6 января 2023 года с 09:30 до 17:00.

Управление Росгвардии по Самарской области напоминает, что согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также административных регламентов Росгвардии, устанавливающих порядок предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и частной детективной деятельности, заявление о предоставлении соответствующей государственной услуги может быть подано в электронном виде в любое удобное для Вас время с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Теги: Росгвардия

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