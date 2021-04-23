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Управление гражданской защиты напоминает правила безопасности при подъеме воды

23 апреля 2021 14:37
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Ежегодный сброс воды Волжской ГЭС  оказывает влияние на уровень паводковых вод.

Ежегодный сброс воды Волжской ГЭС  оказывает влияние на уровень паводковых вод. Несмотря на то, что специалистами все объемы сбросов заранее просчитываются, и в этом году ожидаемый уровень реки Волга не должен превысить максимальной отметки, следует помнить основные правила безопасности при подъеме воды.

Если начался резкий подъем воды, необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место (верхние этажи зданий, крыша здания, дерево).

Не следует поддаваться панике. Не теряйте самообладания и примите меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся помощи.

Избегайте прогулок вдоль береговой части акватории рек, а также проезда по дамбе на острова, которые могут быть отрезаны подъемом воды, и езды по затопленной дороге, переправе.

Администрация городского округа Самара настоятельно рекомендует всем гражданам быть в этот период особенно внимательными соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра.

При любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие – к Вам обязательно придут на помощь!

Телефоны экстренных служб для оказания непосредственной помощи:

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) - 930-81-12;

Единый номер экстренных служб - «112» (возможен вызов без sim карты);

Пожарная охрана – 01, 101;

МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;

Скорая медицинская помощь –103, 89171443574.

Теги: безопасность паводок

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