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Управление ФССП России по Самарской области призывает граждан быть бдительными

20 мая 2021 11:17
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Управление ФССП России по Самарской области призывает граждан быть бдительными

В регионе зафиксированы случаи мошеннических действий от имени должностных лиц Службы судебных приставов.

Если вам поступает электронное сообщение о наличии возбужденных в отношении вас исполнительных производств или сообщение с требованием о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, в котором для получения более подробной информации от вас требуют ввести паспортные данные, номера СНИЛС и ИНН или реквизиты банковской карты, знайте — это делают мошенники! Вся информация о возбужденных исполнительных производствах находится в общедоступном сервисе «Банк данных исполнительных производств». В случае получения подобных электронных сообщений проверьте себя на сайте Управления: https://r63.fssp.gov.ru.

Также Управление ФССП России по Самарской области призывает жителей региона внимательно относиться к вопросу компьютерной безопасности: вводить реквизиты банковских карты только на проверенных Интернет-ресурсах, чаще менять пароли личных кабинетов, не переходить по полученным посредством электронной почты или СМС-оповещения ссылкам на сомнительные Интернет-сайты, а также использовать антивирусные программы.

Теги: мошенничество судебные приставы

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