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Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокурор региона провели совместный прием 

1 февраля 2022 16:05
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Встреча прошла в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей.

Во вторник, 1 февраля, в региональном центре «Мой бизнес» состоялся совместный прием уполномоченного по защите прав предпринимателей Эдуарда Харченко и и.о. прокурора Самарской области Игоря Харитонова. 

Встреча прошла в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей. По всей стране представители бизнес-сообщества имеют возможность напрямую обратиться к сотрудникам прокуратуры со своими проблемными вопросами и жалобами на действия правоохранительных, контрольно-надзорных органов, органов государственной власти округа и местного самоуправления. 

Создание благоприятного делового климата, снижение административного давления на бизнес – одни из основных задач Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при поддержке  жителей региона. 

Региональный центр «Мой бизнес» с момента открытия в апреле прошлого года стал площадкой для проведения самых разных мероприятий с участием предпринимателей: бизнес-форумы, встречи первых лиц Самарской области с предпринимательским сообществом и инвесторами, образовательные программы и консультационные мероприятия для предпринимателей и самозанятых, выставки продукции региональных ремесленников и многое другое. 

«Мы постоянно расширяем возможности регионального центра «Мой бизнес». Еженедельно в центре проходят бизнес-завтраки для предпринимателей, на которых они обмениваются контактами, успешными кейсами и своими историями успеха. По средам здесь работает общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей, а теперь наш центр стал площадкой для проведения приемных дней прокуратуры. Предприниматели могут напрямую задать вопрос представителям надзорного органа, обратиться за защитой своих прав и решением сложных юридических вопросов», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.  

«Ключевая задача, которую ставит руководитель прокуратуры перед каждым прокурором города и района, заключается в том, что конкретный вопрос конкретного предпринимателя должен быть разрешен в его пользу. Это очень важно для нас. Такие вопросы могут быть решены за один день, а могут потребовать внесения изменений в законодательство, реализации иных прокурорских полномочий. Но в результате мы все равно добьемся разрешения проблемной ситуации. Защита интересов предпринимателей – наша общая задача. Для этого у нас выстроено конструктивное взаимодействие с Правительством региона, профильными министерствами и, конечно, с уполномоченным по защите прав предпринимателей», - отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров.  

Как рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко, за прошлый год в аппарат уполномоченного обратилось 400 предпринимателей. «На такие встречи предприниматели приходят с различными вопросами: взаимодействия с налоговой службой, блокировки счетов, обращения с твердыми коммунальными отходами и многими другими. Свои приемы мы проводим не только в Самаре, но и по всей Самарской области. В условиях пандемии стараемся консультировать в онлайн-режиме. Мы берем в работу практически все вопросы предпринимателей, за исключением тех, что связаны с уголовным преследованием», -  пояснил Эдуард Харченко. 

В региональном центре «Мой бизнес» размещена региональная инфраструктура поддержки предпринимательства. Начинающие и действующие представители бизнеса смогут здесь получить консультацию по любому вопросу, связанному с ведением предпринимательской деятельности, обратиться за мерами поддержки и оформить заявку для их получения. Предусмотрена возможность льготной аренды рабочего места в коворкинге, переговорной комнаты или зала для обучающих мероприятий.

 

Фото:   правительство СО

 

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