Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет традиционный перед началом учебного года целевой прием

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17 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова и сотрудники аппарата проведут традиционный перед началом учебного года, целевой прием по вопросам реализации права на образование.

Запись по телефону: 8(846)3372903

Наличие мест в образовательных учреждениях, качество образования, сложности с обучением во вторую смену – у родительского сообщества перед началом учебного года всегда есть вопросы. Обращайтесь!

Прием пройдет и в Самаре, и в Тольятти. К участию в приеме приглашены представители министерства образования и науки Самарской области, Департаментов образования Администрации г. Самара и г. Тольятти.