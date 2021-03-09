Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова проведет прием граждан

110

17 марта 2021 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова проведет очередной прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области.

Во исполнение рекомендаций Минтруда России, с целью профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции прием граждан пройдет в дистанционном режиме с использованием средств связи.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8(846) 337-29-03, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв — с 13:00 до 14:00).

Количество участников ограничено.

При необходимости на прием будут приглашены представители компетентных органов власти.