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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова проведет прием граждан

9 марта 2021 10:50
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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова проведет прием граждан

17 марта 2021 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова проведет очередной прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области.

Во исполнение рекомендаций Минтруда России, с целью профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции прием граждан пройдет в дистанционном режиме с использованием средств связи.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8(846) 337-29-03, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв — с 13:00 до 14:00).

Количество участников ограничено. 

При необходимости на прием будут приглашены представители компетентных органов власти.

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