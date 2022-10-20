УПЧ СО Ольга Гальцова посетила СИЗО-1

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В рабочей поездке в СИЗО-1 Ольгу Гальцову сопровождали консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Павел Адоевский, начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Андрей Кидун, врио начальника УФСИН подполковник внутренней службы Евгений Заярко и помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.

Ольга Дмитриевна и сопровождающие ее должностные лица посетили класс, где занимался несовершеннолетний подследственный, посетили камеры, где содержатся осужденные и подследственные.

Затем состоялся прием осужденных по личным вопросам. Заявителей интересовал порядок отбытия наказания и возможность предоставления условно-досрочного освобождения, условия социальной реабилитации после отбытия наказаний.

Каждый из обратившихся получил развернутый юридически выверенный ответ, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области