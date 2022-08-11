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«Университетские смены»: состоялось открытие 4-й смены для школьников ЛНР и ДНР в Университете сервиса в Тольятти

11 августа 2022 15:48
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Тольятти встретил школьников из Луганской и Донецкой народных республик. 

Тольятти встретил школьников из Луганской и Донецкой народных республик.  В рамках федерального проекта «Университетские смены» на базе Поволжского государственного университета сервиса подростки в течение 10 дней будут обучаться проектной деятельности, SMM, 3D-моделированию, работе в графических редакторах, созданию авторских украшений, познакомятся с нестандартными методами рисования, попробуют себя в искусстве керамики и узнают о креативе в ИТ. Кроме того, для школьников будут организованы экскурсии для знакомства с Тольятти и Самарской областью. 

Торжественной открытие 4-й смены на базе Университета сервиса смены состоялось 11 августа в актовом зале вуза. Ребят приветствовали ректор Любовь Выборнова и команда преподавателей, наставников и организаторов смены и творческие коллективы университета. С приветственным словом выступили депутат Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева, руководитель Тольяттинского управления минобрнауки Самарской области Ирина Кочукина, заместитель главы Тольятти, глава Центрального района города Евгений Гришин.

«Мы рады, что Университет сервиса стал участником такого масштабного проекта – «Университетские смены». К нам приехало более 60 ребят из ЛНР и ДНР, для которых мы подготовили очень интересную программу. Это не только образовательный блок, но и культурно-просветительский – мы покажем наш регион, наш город, его инновационную инфраструктуру. За 10 дней они пройдут творческие мастер-классы, научатся создавать сайты, получат другие важные навыки, необходимые для защиты и запуска собственного креативного проекта. Уже по итогам первого дня мы видим позитив и вовлеченность ребят», - сказала Любовь Выборнова.  

«Университетские смены» – это совместный проект Минобрнауки России, Минпросвещения и Росмолодежи, благодаря которому 11 тыс. подростков из ДНР и ЛНР пройдут тематические образовательные программы и познакомятся с культурой и историей регионов страны. Одна из задач проекта «Университетские смены» – социальная адаптация старшеклассников из ЛНР и ДНР и вовлечение их в процесс обучения с использованием новых образовательных технологий. 

 

Фото:   пресс-служба Университета

 

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