Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары «Мой космос» состоялся!

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12 апреля состоялся уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон «Мой космос», приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос. Беспрецедентное событие в телевизионном эфире, центром которого стала Самара – город, по праву называющийся космической столицей России. Энциклопедия истории освоения вселенной – от мыслителей-теоретиков до современной практической космонавтики – теперь написана региональными компаниями холдинга ВГТРК.

Трансляция проходила в региональном эфире канала «Россия 24», на муниципальном телеканале «Самара 24», а также во всех электронных средах ГТРК «Самара»: на сайте телекомпании tvsamara.ru, в группе ВКонтакте и на национальной мультимедийной платформе «Смотрим».

В ходе телемарафона губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вышел в федеральный эфир канала «Россия 24», дав развёрнутое интервью. Глава региона рассказал о будущем промышленного космического кластера, перспективных разработках самарских конструкторов и учёных, уделив особое внимание развитию инженерного образования и практике молодёжной вовлеченности в идею покорения околоземного пространства.

Зрительский отклик не заставил себя ждать. Только в группе ГТРК «Самара» ВКонтакте зафиксировано более 270 тысяч просмотров.

60 российских регионов анонсировали трансляцию марафона или вели трансляцию на своих ресурсах, рассказывали о грандиозном событии в новостных блоках на своих территориях. Телевизионные рейтинги ещё предстоит подсчитать.

Основными площадками телемоста стали большая студия ГТРК «Самара» и музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая». 12 часов плотного потока событийной и познавательной информации. Специальные репортажи со всей страны об истории освоения космоса и перспективах отрасли. Виртуальные экскурсии по «гагаринским местам», связанным с жизненным путём и славным подвигом первого посланца Земли на орбите. Документальные фильмы и актуальные интервью со строителями ракет, спутников, космических кораблей. Выступления профессиональных артистов и участников многочисленных конкурсов, организованных в рамках проекта «Мой космос». В ходе телемарафона две его площадки посетили десятки гостей: как будущие покорители космоса – молодые инженеры, так и руководители крупнейших отраслевых промышленных предприятий, спортсмены-энтузиасты и волонтёры, авторы современных научных практик.

В прямом эфире показаны: церемония закладки капсулы в основание будущего Планетария; космическая экскурсия, которую провёл для школьников Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; награждение значками ГТО юных атлетов. Всё это благодаря телемарафону теперь стало новой космической историей Самары.

На связь вышла почти вся страна. К марафону подключились 44 города из более чем 30 регионов страны, истории которых связаны с освоением околоземного пространства: от Калининграда до Бийска и Барнаула. Материалы подготовили журналисты холдинга ВГТРК, объединяющего все российские регионы в единое информационное пространство. А главной медиаплощадкой стала ГТРК «Самара».

Зрители оказались свидетелями и участниками самого масштабного мультимедийного проекта в истории регионального телевидения - передачи от региона к региону через территорию всей страны виртуальной «космической эстафеты», символизирующей вклад каждого человека в реализацию общенациональных идей.

Организаторами телемарафона выступили холдинг ВГТРК, Правительство Самарской области и ГТРК «Самара» при поддержке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва и Союза композиторов России.