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«Умный четверг»: в СОУНБ состоится лекция «Гигиена труда в офисе и здоровый образ жизни»

7 ноября 2022 14:27
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На лекции будут рассмотрены  простые, доступные и эффективные методы поддержания и улучшения здоровья.

10 ноября в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится лекция «Гигиена труда в офисе и здоровый образ жизни». Мероприятие будет организовано в рамках проекта СОУНБ «Умный четверг».

Спикер: Александр Владимирович Бурчаков, кандидат химических наук, доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» Самарского государственного технического университета.

В последние несколько лет здоровье значительно поднялось вверх по шкале человеческих ценностей. Поэтому повысилась актуальность тем, связанных с правильным образом жизни, культурой питания, секретами долголетия и, конечно, на этом фоне становится важной проблема гигиены труда.

На сегодняшний день издается много книг, так или иначе связанных с поддержанием организма в хорошей форме. Разумеется, они пользуются популярность у читателей. Поэтому встречу в рамках проекта областной  научной библиотеки «Умный четверг»  посвятили актуальной проблематике. На лекции будут рассмотрены  простые, доступные и эффективные методы поддержания и улучшения здоровья, в частности, зрения и опорно-двигательного аппарата, а также речь пойдет о воспитании в себе полезных привычек: регулярном выполнении ряда физических упражнений.

Вход свободный по предварительной записи. Можно записаться, позвонив в Центр поддержки и развития чтения СОУНБ: т. 335-67-12.

 

Фото:   СОУНБ

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