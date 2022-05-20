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Умное лето: в дни летних каникул будет работать бесплатный онлайн-лагерь для учеников 1 -11 классов

20 мая 2022 21:10
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Онлайн-школа – официально рекомендованный ресурс для дистанционного обучения школьников и учителей.

В дни самых длинных и долгожданных каникул в онлайн-формате будет работать бесплатный онлайн-лагерь для учеников 1 -11 классов от онлайн-школы «Фоксфорд».

«Фоксфорд» – резидент технопарка «Сколково» – регулярно реализует федеральные социальные проекты. Онлайн-школа – официально рекомендованный ресурс для дистанционного обучения школьников и учителей.

Как попасть: регистрация открыта и продолжится до 31 июля 2022 года.

Как будут учить: занятия пройдут 2-3 раза в неделю в формате вебинаров и мастер-классов и останутся в личном кабинете. Продолжительность онлайн-урока – 60 минут.

 Что в программе: игры, программирование и креативные индустрии, научные эксперименты и мастер-классы, чтение и искусство.

Подробнее здесь.

 

Фото:   минкульт СО

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