Умерла штурман полка «ночных ведьм» Галина Брок-Бельцова

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На 100-м году жизни скончалась штурман 125-го авиаполка летчица Галина Брок-Бельцова. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в пресс-службе Союза женщин летных специальностей «Авиатриса», пишут "Известия".

«Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125 авиационного полка пикирующих бомбардировщиков. Это тяжелейшая утрата. <...> Галина Павловна яркий пример для нас всех. Будем помнить всегда. А значит её полет продолжается», — говорится в сообщении.

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