Умерла советская и российская журналистка Бэлла Куркова

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Умерла советская и российская тележурналистка, экс-глава «Пятого канала» Бэлла Куркова. Об этом «Пятый канал» сообщил в четверг, 19 января, пишут "Известия".

Куркова скончалась на 88-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Бэлла Куркова работала на Ленинградском телевидении с 1968 года, была редактором и главным редактором детских и молодежных программ. Она также запустила в эфир программу «Пятое колесо». В 1992 году заняла должность руководителя телерадиокомпании «Петербург — Пятый канал», на которой работала до 1995 года. С 2000 года была назначена директором петербургской дирекции канала «Культура».

Куркова имела звание заслуженного работника культуры РСФСР, была награждена орденом Дружбы, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней. Кроме того, она отмечена благодарностью президента России и премией правительства РФ в области СМИ.

Фото: ru.freepik.com