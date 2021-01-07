Умерла мать Сергея Скрипаля

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Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена умерла в четверг в Ярославле в возрасте 92 лет. Она находилась в больнице в связи заражением коронавирусом, сообщила ТАСС в четверг племянница Скрипаля Виктория.

"Сегодня днем в пять часов она умерла. У нее был коронавирус, с 30 декабря она находилась в больнице, в реанимации. Ей было 92 года", - сказала Виктория Скрипаль.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали, по версии британской стороны, подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на данном основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.