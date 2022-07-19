Умерла актриса из сериала "Сваты" и телеведущая Руслана Писанка

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Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ТСН.

Как уточняют СМИ, в последнее время женщина находилась в Германии, где у нее выявили тяжелое заболевание.

Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995-м окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Известность приобрела как ведущая прогнозов погоды и разных телевизионных проектов в России и на Украине: например, реалити-шоу "Служебный романс" на телеканале "Интер", где ее коллегой был Владимир Зеленский.

Помимо этого, снялась в нескольких телесериалах и фильмах, среди которых —"Сваты" и "Ржевский против Наполеона" (роль французского императора сыграл, опять же, Зеленский).

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова