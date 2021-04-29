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Умер ученый Виктор Кудрявцев, которого обвинили в госизмене

29 апреля 2021 22:17
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Ему было 77 лет.

Ученый, бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене умер на 78-м году жизни. Об этом журналистам сообщили в правозащитной организации "Команда 29", адвокаты которой защищали покойного, передает ТАСС.

"Виктору Кудрявцеву было 77 лет. Его обвиняли в госизмене, а после, несмотря на большое количество болезней, отправили в СИЗО. Из "Лефортово" он вышел с онкологией, наши адвокаты добились приостановления дела до выздоровления. Однако он скончался", - сообщили в "Команде 29".

В июле 2020 года по делу Кудрявцева по инициативе следствия было проведено его медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он не может участвовать в следственных действиях по состоянию здоровья. Тогда следственные действия были приостановлены до выздоровления ученого.

22 июля 2018 года стало известно, что Лефортовский суд Москвы санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене. 25 июля ему было официально предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ.По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует Кудрявцеву передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард". Вину Кудрявцев отрицал.

 

Фото:    Антон Новодережкин/ТАСС

Теги: Виктор Кудрявцев обвинение

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