Умер участник "Голоса" певец и радиоведущий Николай Арутюнов

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Певец и радиоведущий Николай Арутюнов умер в возрасте 63 лет, передает РИА Новости. Об этом сообщила РБК представитель сына музыканта.

Причина смерти не уточняется.

Арутюнов был поклонником блюза и рока, сам основал несколько коллективов. Стал первым российским музыкантом, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.

Также певец участвовал в проектах "Голос 60+" и "Голос. Перезагрузка".

Арутюнов был ведущим авторской передачи на радиостанции "Финам FM".

Фото: скриншот видео