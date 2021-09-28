Умер участник "Голоса" певец и радиоведущий Николай Арутюнов

Певец и радиоведущий Николай Арутюнов умер в возрасте 63 лет, передает РИА Новости. Об этом сообщила РБК представитель сына музыканта.
Причина смерти не уточняется.
Арутюнов был поклонником блюза и рока, сам основал несколько коллективов. Стал первым российским музыкантом, который выступил на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре.
Также певец участвовал в проектах "Голос 60+" и "Голос. Перезагрузка".
Арутюнов был ведущим авторской передачи на радиостанции "Финам FM".
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