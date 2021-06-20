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Умер тележурналист, глава Общественного телевидения России Анатолий Лысенко

20 июня 2021 16:34
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Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер.

Тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

"Умер мой близкий друг, соратник по работе на телевидении, замечательный человек, яркий профессионал Анатолий Григорьевич Лысенко. Скорблю, и мои соболезнования его родным и близким", — рассказал он.

Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер. Обладатель званий Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный журналист России. Лауреат Государственной премии СССР и премии правительства.

С 2012 года он занимал пост генерального директора АНО "Общественное телевидение России", с 2002-го — президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио".

 

Фото:   РИА Новости / Владимир Астапкович

Теги: Анатолий Лысенко умер

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