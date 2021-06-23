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12 апреля 1961 года именно он первым озвучил в телевизионном эфире сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.
Умер советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист РФ, диктор Виктор Балашов
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Умер советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист РФ, диктор Виктор Балашов

23 июня 2021 20:58
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12 апреля 1961 года именно он первым озвучил в телевизионном эфире сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.

Советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист РФ Виктор Балашов умер на 97-м году жизни, передает ТАСС 

"Ушел из жизни советский и российский диктор Виктор Балашов. Ему было 96 лет", - сообщает телеканал "Россия-24".

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 году в Москве. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1944 году, пройдя отборочный конкурс, был принят на Всесоюзное радио диктором-практикантом. Учился мастерству у Юрия Левитана, а затем работал диктором Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Он также вел передачи "Время", "Победители", "Огонек" и другие.

12 апреля 1961 года именно он первым озвучил в телевизионном эфире сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.

 

Фото:   Михаил Метцель/ТАСС

Теги: Виктор Балашов диктор умер

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