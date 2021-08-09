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Умер советский диссидент, ученый-биолог Сергей Ковалев

9 августа 2021 14:27
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Ему был 91 год.

Советский диссидент, ученый-биолог Сергей Ковалев умер в понедельник на 92-м году жизни, передает ТАСС.

"Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", - сообщил в Facebook его сын Иван Ковалев.

О смерти Ковалева также сообщила пресс-служба партии "Яблоко", членом которой он был.

Ковалев начал активно заниматься общественной работой с 50-х годов, выступал в защиту прав человека в СССР. В 1975 году был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в антисоветской агитации. После возвращения в Москву в марте 1990 года был избран в Верховный совет РСФСР. Один из авторов декларации прав человека и гражданина 1991 года. Депутат первых трех созывов Госдумы, занимал пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 1994-1995 годах, активно выступал против операции федеральных сил в Чечне. Член "Яблока" с 2006 года.

 

Фото:    Сергей Карпов/ТАСС

Теги: советский диссидент Сергей Ковалев умер

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