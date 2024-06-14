Умер солист Самарского театра оперы и балета Валерий Бондарев

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Валерий Григорьевич родился 18 июня 1947 года. Окончил Новосибирскую государственную консерваторию.

С 1977 года – солист Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в котором прослужил больше 40 лет. Заслуженный артист РСФСР.

Валерий Григорьевич – один из самых известных представителей оперной труппы театра. Исполнитель сложнейших партий лирического тенора. На сцене театра создал десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Ленский, Водемон, Иван Лыков, Владимир Игоревич, Василий Шуйский, Граф Альмавива, Альфред, Герцог Мантуанский, Кассио, Спортинг Лайф и многие другие. Являлся первым исполнителем партий в мировых премьерах опер Сергея Слонимского: Шателяр («Мария Стюарт»), Лаэрт («Гамлет»), Федька Басманов («Видения Иоанна Грозного»).

Валерий Григорьевич Бондарев являлся профессором кафедры музыкального образования факультета культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета, воспитав целую плеяду студентов-вокалистов.

Коллектив Самарского театра оперы и балета выражает глубокие соболезнования его дочери, родным и близким Валерия Григорьевича. Его вдохновенное искусство, блестящее мастерство, созданные им яркие сценические образы навсегда останутся в нашей благодарной памяти и в истории культурной жизни Самары.

Дата, место и время прощания будут объявлены дополнительно.