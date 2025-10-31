Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

146

На 86-м году жизни скончался кинорежиссер, сценарист и продюсер Геральд Бежанов. Об этом 31 октября сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России, пишут "Известия".

«На 86-м году ушел из жизни Геральд Суренович Бежанов — режиссер игрового кино, продюсер, сценарист, актер, член Союза кинематографистов России, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1990), кавалер Ордена Дружбы (2010)», — говорится в сообщении.

Он начал карьеру на киностудии «Арменфильм», где поставил свой дебютный фильм «Желтый тондыр», а с 1975 года работал режиссером-постановщиком на «Мосфильме».

Широкую известность Бежанов получил в 1985 году после выхода картины «Самая обаятельная и привлекательная». Он также принимал участие в создании таких фильмов, как «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Срочный вызов» и «Крик в ночи».