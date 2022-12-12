Умер разработчик боевых машин пехоты Релин

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Курганский машиностроитель, разработчик БМП-1, БМП-2 и БМП-3 Данил Релин скончался в возрасте 91 года, передает пресс-служба администрации Кургана в понедельник, 12 декабря.

Релин появился на свет 14 декабря 1930 года. С 1954 года он начал работать на Курганском машиностроительном заводе конструктором, спустя годы был назначен на должность заместителя директора технического управления предприятия.

Релин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», удостоен почетных званий «Заслуженный машиностроитель РСФСР», «Заслуженный машиностроитель Курганмашзавода», «Почетный гражданин города Кургана».

Фото: администрация Кургана/ИЗВЕСТИЯ