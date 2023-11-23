Умер раненный после удара ВСУ журналист «России 24» Максудов

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Раненный после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналист «России 24» Борис Максудов скончался. Об этом 23 ноября сообщил Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE»Э пишут "Известия".

«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения», — указал он.

В эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова принесла соболезнования в связи с гибелью журналиста.