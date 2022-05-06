Умер писатель-фантаст Сергей Дяченко

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Писатель-фантаст Сергей Дяченко умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила его жена Марина Дяченко.

Госпожа Дяченко пока не уточнила причины и обстоятельства смерти мужа.

Сергей Дяченко писал в соавторстве с супругой. Среди их самых известных произведений — трилогия «Ведьмин век» (1997–2020), цикл «Скитальцы», дилогия «Vita Nostra» (2007, 2021), а также сценарий к фильму «Обитаемый остров» (2008).

Сергей Дяченко родился в Киеве в 1945 году, в 2009-м переехал вместе с супругой в Москву, в 2013-м — в Лос-Анджелес, пишет Коммерсантъ.