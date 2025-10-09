Умер певец Ефрем Амирамов

211

Певец Ефрем Амирамов умер в республиканской клинической больнице в Нальчике, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

"Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался", — сказал собеседник агентства.

По его словам, последние несколько лет музыкант тяжело болел.

Амирамов родился в 1956 году в Нальчике. Окончил Ростовский институт народного хозяйства. Как певец стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".

Выпустил десять альбомов и сборник стихов. В 2004 году стал лауреатом премии "Шансон года". Удостоен звания народного артиста Ингушетии и заслуженного артиста Кабардино-Балкарии.