Умер народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров

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Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Росгосцирка.

"Не стало Михаила Ашотовича Багдасарова", — сказала собеседница агентства, уточнив, что причиной смерти стал коронавирус.

Михаил Багдасаров — народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973-го начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина — знаменитые укротители тигров.

Фото: АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин / РИА Новости