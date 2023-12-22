Умер народный артист России Александр Левенбук

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Многим россиянам он известен как ведущий детской передачи "Радионяня".

Ушел из жизни советский и российский актер, ведущий легендарной детской передачи "Радионяня" и многолетний художественный руководитель театра "Шалом" Александр Левенбук. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Александр Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. После окончания мединститута стал артистом Мосэстрады. Их творческий дуэт с Александром Лившицем сложился еще во времена учебы в мединституте. Они исполняли произведения Корнея Чуковского и Самуила Маршака, Аркадия Хайта и Эдуарда Успенского, Даниила Хармса и Бориса Заходера. Дуэт гастролировал по всей стране и пользовался популярностью, публика особенно ценила культуру речи и виртуозное владение техникой синхронного чтения Левенбука и Лившица.

Помимо этого они вели популярную детскую передачу "Радионяня", в которой в игровой форме учили русскому языку и хорошим манерам свою многочисленную аудиторию. В 1980-е годы Александр Лившиц стал работать на эстраде как режиссер, а в1987-м занял пост художественного руководителя московского еврейского театра "Шалом", который возглавлял до 2021 года.