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Умер легендарный канадский голкипер Тони Эспозито

11 августа 2021 21:12
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В 1972 году голкипер участвовал в Суперсерии между сборными СССР и Канады.

Член Зала славы хоккея бывший голкипер Тони Эспозито умер на 79-м году жизни, сообщается на сайте НХЛ, передает РИА Новости.

В последнее время Эспозито боролся с раком поджелудочной железы.

"НХЛ, "Чикаго Блэкхокс" и город Чикаго со смертью Тони Эспозито потеряли любимого члена хоккейной семьи. Хоккейному миру будет очень не хватать его. Семья НХЛ выражает свои глубочайшие соболезнования его жене Мэрилин, сыновьям Марку (Ким) и Джейсону, а также внукам Лорен и Кэмрин", - заявил комиссионер НХЛ Гэри Бэттман.

Эспозито трижды удостаивался "Везина Трофи", как лучший голкипер сезона в НХЛ. В НХЛ он провел 886 матчей в регулярных чемпионатах и 99 встреч в плей-офф. В 1972 году голкипер участвовал в Суперсерии между сборными СССР и Канады.

 

Фото из открытых источников

Теги: канадский голкипер Тони Эспозито умер

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