Умер контр-адмирал Богдашин на 70-м году жизни

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Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем "Беззаветный", который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер "Йорктаун", умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Клубе адмиралов.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин", - сказали в Клубе адмиралов.

По информации клуба, Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции.

Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота "Беззаветный", тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО "Йорктаун" и сопровождавший его эсминец "Кэрон".

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