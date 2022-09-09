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Ему было 69 лет.
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Умер главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров

9 сентября 2022 23:51
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Ему было 69 лет.

Главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров в пятницу умер на 70-м году жизни, передает ТАСС.

"Сегодня на 70-м году жизни скончался директор программы Ил-18, Ил-62, главный конструктор Мухтаров Шамиль Джаватович", - сообщила Объединенная авиастроительная компания в своем Telegram-канале.

В компании уточнили, что Мухтаров с 2008 года в должности главного конструктора ПАО "Ил" руководил работами по модернизации и поддержанию летной годности самолетов Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD, Ил-62.

"На всех занимаемых постах Шамиль Джаватович всегда отличался профессионализмом, конструкторским талантом, широким научно-техническим кругозором, добросовестным отношением к порученному делу, исключительной личной дисциплинированностью", - рассказали в авиастроительной компании.

 

Фото: пресс-служба ОАО "ИЛ"

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