Умер Герой России Роман Шадрин

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На 55-м году жизни скончался Герой России, ветеран чеченской войны, генерал-майор Роман Шадрин. Об этом 30 августа сообщила исполнительный директор общественной организации «Герои Урала» Наталья Шмидько, пишут "Известия".

«В 8:40 сегодня Роман Александрович скончался. Буквально за две недели сгорел, у него была онкология», — сказала она «РИА Новости».

Она также сообщила, что прощание состоится 1 сентября, в данный момент администрация губернатора и Росгвардия решают вопрос с месте его проведения.

Как в свою очередь сообщил изданию «E1.ru» друг Шадрина, полковник Внутренних войск МВД Серик Султангабиев, Шадрину сделали операцию, но, по его словам, здоровье Героя России не выдержало.

Информацию о смерти Романа Шадрина также подтвердила супруга Наталья. У Шадрина осталось четверо сыновей.

Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковская Зимовниковского района Ростовской области. С 25 декабря 1994 года участвовал в первой чеченской кампании. Год спустя ему присвоили звание Героя России.

В 2013 году после увольнения в запас был избран депутатом городской думы Екатеринбурга от «Единой России». С 2015 по 2019 год возглавлял Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского в уральской столице. Был руководителем проектов и общественных представительств организации «Герои Урала».