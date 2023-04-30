Умер экс-глава самарского Росприроднадзора Владимир Довбыш

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В воскресенье, 30 апреля, в Самаре простились с бывшим руководителем регионального управления Росприроднадзора Владимиром Довбышем, пишет 63.ру.

— Этого человека я знал больше 30 лет. В 1990 году мы стали с ним депутатами Куйбышевского городского Совета народных депутатов. И с тех пор постоянно общались. Не всегда наши позиции совпадали. Но высочайший интеллект и невероятная доброжелательность были свойственны ему на всех его должностях — от первого секретаря Самарского райкома КПСС и главы Самарского района нашего города до руководителя природных ресурсов Самарской области. Мы встречались совсем недавно — в его офисе. Он, как обычно, был улыбчив, доброжелателен и ни одним словом не намекнул, что тяжело болен. Я и подумать не мог, что это наша последняя встреча, — написал на своей странице в соцсетях друг Владимир Довбыша, самарский журналист Виталий Добрусин.

На руководящих должностях в территориальных органах Министерства природных ресурсов России экс-глава Росприроднадзора трудился с сентября 1997 года. Сначала — в качестве председателя комитета по водному хозяйству, затем — в должности председателя комитета природных ресурсов главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды. С октября 2004 года возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области. В 2012 году покинул пост.

В последние годы Владимир Николаевич трудился в ООО «Поволжская строительная корпорация», являлся членом Общественного совета при губернаторе и Общественного совета при уполномоченном по правам человека, а также членом Совета Союза работодателей Самарской области. Он был заслуженным строителем РФ.