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Умер Дмитрий Донской бывший личный фотограф Ельцина

22 января 2022 21:11
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Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991-го по 1997 год.

Бывший личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина — Дмитрий Донской, долго проработавший фотокорреспондентом АПН и РИА Новости, скончался в Москве на 86-м году жизни, сообщили РИА Новости его близкие.

"Дмитрий умер после болезни. В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей", — сказал собеседник агентства.

До начала работы с Ельциным Донской был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны, рассказал РИА Новости долгое время работавший вместе с ним фотограф Сергей Гунеев. "Когда я пришел в АПН в конце 1970-х годов, я учился снимать спорт по его фотографиям. У него было немало кадров, которые стали эталонами спортивной журналистики, совершенно разные: и хоккей, и конный спорт, и шахматы, и многие другие. Мы вместе работали на многих Олимпиадах. Он первым у нас применил особую технику работы зумом во время съемки, которая давала эффект лучей на фотографии. Это действительно настоящий мастер", — сказал Гунеев.

Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991-го по 1997 год. "В это время Дмитрий был не просто личным фотографом, он стал, по сути, членом семьи Ельциных. Снимал не только официоз, работу, но и его семью на отдыхе, в неформальной обстановке. Мог просто позвонить, приехать, общался легко", — говорит Гунеев.

Донской был лауреатом более 160 международных премий, в том числе — Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), обладателем престижной награды World Press Photo "Золотой глаз".

РИА Новости и МИА "Россия сегодня" выражают соболезнования родным и близким Дмитрия Донского.

 

Фото:   РИА Новости / Рамиль Ситдиков

 

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